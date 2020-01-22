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В Горроще «ГАЗель» сбила пенсионерку на «зебре», авария произошла во вторник, 21 января,
Около 17:35 у дома №11 на улице Дзержинского 41-летний рязанец на «ГАЗели» сбил 87-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшую госпитализировали.
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