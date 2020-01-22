В четверг в Рязанской области похолодает до -7 градусов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 23 января, в Рязанской области похолодает до -7 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно. Небольшой снег, местами слабая метель. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -8, -3 градуса, днем -7, -2 градуса.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьС 1 февраля начнет ходить пассажирский автобус от Сараев до Ухолова
|
cледующая новость →В Сараях столкнулись две «Лады», пострадали трое
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.