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15:41, 22 января 2020 115
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В четверг в Песочне отключат холодную воду

В четверг в Песочне отключат холодную воду

В четверг, 23 января, в Дашково-Песочне отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на водопроводе с 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Новоселов, дома 10, 12, 14/16;
  • улица Советской Армии, дома 18, 20, 22, 24, 26, 28/7;
  • улица Зубковой, дом 6 корпус 1.

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