Уроженец Рязани стал заместителем руководителя аппарата правительства России

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Новым заместителем руководителя аппарата правительства России стал уроженец Рязани Илья Трунин. Официальный документ о его назначении опубликовывали на
Справка:
Трунин родился в Рязани 26 марта 1976 года. В 1998 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «мировая экономика». В 2006 году получил должность директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России.
Напомним, во вторник, 21 января, премьер-министр Михаил Мишустин представил Владимиру Путину
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