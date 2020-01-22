Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:00, 22 января 2020 240
 0    0

Уроженец Рязани стал заместителем руководителя аппарата правительства России

Уроженец Рязани стал заместителем руководителя аппарата правительства России

Новым заместителем руководителя аппарата правительства России стал уроженец Рязани Илья Трунин. Официальный документ о его назначении опубликовывали на сайте кабмина в среду, 22 января.

Справка:

Трунин родился в Рязани 26 марта 1976 года. В 1998 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «мировая экономика». В 2006 году получил должность директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России.

Напомним, во вторник, 21 января, премьер-министр Михаил Мишустин представил Владимиру Путину состав нового кабинета министров.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Обреченное зодчество. Как уберечь деревянную Рязань от полного разрушения?

Обреченное зодчество. Как уберечь деревянную Рязань от полного разрушения?

Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 4 497
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
16:05, 9 января 2020 1 442
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
9:46, 17 января 2020 1 718
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:25, 13 января 2020 2 708
Директор Рязанского приборного завода покинет свою должность
13:43, 10 января 2020 1 454
Вечером в пятницу рязанцы увидят лунное затмение
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум