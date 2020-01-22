Совфед назначил Игоря Краснова генпрокурором России

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Фото: Ru.wikipedia.org
В среду, 22 января, члены Совета Федерации проголосовали за назначение Игоря Краснова на должность генерального прокурора России, пишет
За его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора. Юрию Чайке
Напомним, 15 января после послания президента Федеральному собранию правительство России в полном составе
Справка
Игорь Викторович Краснов — российский государственный деятель, юрист. Занимал должность заместителя председателя Следственного комитета России с 30 апреля 2016 года.
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