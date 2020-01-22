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С 1 февраля начнет ходить пассажирский автобус от Сараев до Ухолова, перевозить людей он будет ежедневно, кроме праздников и выходных,
Маршрут №184 «Сараи-Ухолово» появился по просьбам жителей.
Стоимость поездки определит региональная энергетическая комиссия. Некоторые смогут проехать в транспорте по льготному тарифу.
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