Рязанские автоинспекторы проверят водителей грузовиков

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Рязанские автоинспекторы проверят водителей машин, перевозящих «опасный груз»,
Профилактическое мероприятие направят на пресечение нарушений ПДД водителями. Особое внимание сотрудники уделят состоянию транспортных средств, перевозящих такие виды грузов.
Госавтоинспекция напомнила водителям о необходимости соблюдения правил перевозки.
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