«Россети» представили губернатору Тульской области новый центр управления сетями региона

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил филиал «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго». Глава региона ознакомился с работой нового Центра управления сетями.
Тульская область стала одним из пилотных регионов в зоне ответственности холдинга, где реализуется один из ключевых проектов концепции цифровой трансформации компании «Россети» по созданию современных ЦУС.
«Все новые объекты „Россетей“ во многом уникальны для отечественной электроэнергетики. Новый центр в Туле, как и в ряде других субъектов, введенных в эксплуатацию в 2019 году, позволяет в режиме реального времени следить за работой сетевого комплекса и оперативнее реагировать на малейшие нарушения в работе сети», — ранее отмечал генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.
Во время рабочего визита в филиал Алексей Дюмин провел совещание. На нем обсуждались вопросы задолженности перед электроснабжающими организациями, а также создания первого в России мемориального комплекса энергетикам — героям Великой Отечественной войны. Компания «Россети» построит его в Туле в рамках празднования 75-летия Победы.
«Этот мемориал — память о людях, которые, не щадя себя, делали все для того, чтобы оборонные предприятия работали. Спасибо вам за реализацию такого проекта», — сказал Алексей Дюмин.
Игорь Маковский проинформировал Алексея Дюмина о ходе консолидации АО «Тульские городские электрические сети». Проект позволит, прежде всего, реализовать единую техническую политику по всей электросетевой «вертикали», от региона до города и района, что позитивно скажется на качестве и надежности электроснабжения потребителей, а также доступности предоставляемых услуг.
Алексей Дюмин поблагодарил руководство ПАО «Россети» и лично председателя правления, генерального директора компании Павла Ливинского за сотрудничество в реализации значимых проектов.
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