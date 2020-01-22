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10:44, 22 января 2020 86

«Россети» представили губернатору Тульской области новый центр управления сетями региона

«Россети» представили губернатору Тульской области новый центр управления сетями региона

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил филиал «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго». Глава региона ознакомился с работой нового Центра управления сетями.

Тульская область стала одним из пилотных регионов в зоне ответственности холдинга, где реализуется один из ключевых проектов концепции цифровой трансформации компании «Россети» по созданию современных ЦУС.

«Все новые объекты „Россетей“ во многом уникальны для отечественной электроэнергетики. Новый центр в Туле, как и в ряде других субъектов, введенных в эксплуатацию в 2019 году, позволяет в режиме реального времени следить за работой сетевого комплекса и оперативнее реагировать на малейшие нарушения в работе сети», — ранее отмечал генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Во время рабочего визита в филиал Алексей Дюмин провел совещание. На нем обсуждались вопросы задолженности перед электроснабжающими организациями, а также создания первого в России мемориального комплекса энергетикам — героям Великой Отечественной войны. Компания «Россети» построит его в Туле в рамках празднования 75-летия Победы.

«Этот мемориал — память о людях, которые, не щадя себя, делали все для того, чтобы оборонные предприятия работали. Спасибо вам за реализацию такого проекта», — сказал Алексей Дюмин.

Игорь Маковский проинформировал Алексея Дюмина о ходе консолидации АО «Тульские городские электрические сети». Проект позволит, прежде всего, реализовать единую техническую политику по всей электросетевой «вертикали», от региона до города и района, что позитивно скажется на качестве и надежности электроснабжения потребителей, а также доступности предоставляемых услуг.

Алексей Дюмин поблагодарил руководство ПАО «Россети» и лично председателя правления, генерального директора компании Павла Ливинского за сотрудничество в реализации значимых проектов.


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