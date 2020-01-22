Ребенка засосало в слив аквапарка в Москве

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Девятилетнего мальчика засосало в слив аквапарка в Москве,
По данным телеканала, мать мальчика увидела, что ее сына накрыло большой волной, после чего начало засасывать в слив.
Ребенка удалось вытащить, он отделался испугом и царапинами.
Очевидцы произошедшего отметили, что спасатель в момент ЧП спал на рабочем месте.
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