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Полицейские ищут очевидцев апрельского ДТП с пострадавшим пассажиром,
Авария произошла в 01:40, на на 69-ом километре дороги «Клепики-Рязань». Mazda СX-5 врезалась в на металлическое ограждение. В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка автомобиля. Ее госпитализировали.
Всех, кто владеет информацией об аварии, попросили обращаться по телефону 29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом 12, корпус 1, кабинет 13.
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