Несовершеннолетнего рязанца осудят за попытку продать наркотики

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Несовершеннолетний рязанец предстанет перед судом за попытку продать наркотики через интернет. Об этом сообщил
Известно, что в ноябре 2019 года 17-летний подозреваемый, действуя в группе с двумя взрослыми людьми, получили от неизвестного партию наркотиков, которые должны были распространить. Однако их задержала полиция.
15 января 2020 года в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК. Прокуратура проверила законность привлечения к ответственности лица, не достигшего 18-летнего возраста.
«Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой законным и обоснованным. В настоящее время по делу проводятся следственные и оперативно-розыскные действия», — говорится в сообщении.
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