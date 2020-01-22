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13:07, 22 января 2020 154
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Несовершеннолетнего рязанца осудят за попытку продать наркотики

Несовершеннолетнего рязанца осудят за попытку продать наркотики

Несовершеннолетний рязанец предстанет перед судом за попытку продать наркотики через интернет. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что в ноябре 2019 года 17-летний подозреваемый, действуя в группе с двумя взрослыми людьми, получили от неизвестного партию наркотиков, которые должны были распространить. Однако их задержала полиция.

15 января 2020 года в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК. Прокуратура проверила законность привлечения к ответственности лица, не достигшего 18-летнего возраста.

«Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой законным и обоснованным. В настоящее время по делу проводятся следственные и оперативно-розыскные действия», — говорится в сообщении.


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