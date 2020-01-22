RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На участке улицы Забайкальской на одну ночь перекроют движение. Об этом
Движение закроют с 22:00 в среду, 22 января, до 6:00 23 января от дома №13.
Схема движения общественного транспорта:
На месте установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПодследственному сотруднику рязанской колонии добавили еще одно обвинение
|
cледующая новость →В Рязанской области уменьшился прожиточный минимум
Подробности о коммерческой недвижимости «Мармакс» можно узнать по телефону 500-005.