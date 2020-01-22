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11:07, 22 января 2020 133
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На участке улицы Забайкальской на одну ночь перекроют движение

На участке улицы Забайкальской на одну ночь перекроют движение

На участке улицы Забайкальской на одну ночь перекроют движение. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Движение закроют с 22:00 в среду, 22 января, до 6:00 23 января от дома №13.

Схема движения общественного транспорта:

  • троллейбусы маршрута №1 Забайкальская улица — Соборная площадь при движении из города будут следовать до остановки «Дягилевский городок» далее в обратном направлении;
  • автобусы маршрута №41 Большая улица — МЖК «Кальное» — Забайкальская улица при движении из города следуют до остановки «Гостиница Байкал» далее в обратном направлении.

На месте установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.


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