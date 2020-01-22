На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

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На Сахалине оторвало от берега льдину, на которой находятся около 300 рыбаков-любителей. Об этом сообщает
ЧП произошло в среду, 22 января. Информация потупила на пульт дежурного в 12:00 (4:00 мск).
В настоящий момент проводится операция по спасению людей. В ней задействованы 18 человек, шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода, а также судно на воздушной подушке.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.