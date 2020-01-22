На Михайловском шоссе трактор смял легковушку

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На Михайловском шоссе трактор смял Opel. Фото появилось в группе «
ДТП произошло в среду, 22 января, на пересечении улицы Военных автомобилистов и Михайловского шоссе.
Согласно данным «Яндекс.Пробки», на данном участке дороги затруднено движение.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.