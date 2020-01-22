Касимовский «золотой» завод оштрафовали за неправильное хранение ртутных ламп

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В Касимове оштрафовали Приокский завод цветных металлов. На предприятии неправильно хранили отработанные ртутные лампы, сообщил
Проверка показала, что с января 2019 года опасные отходы складывали в ящики и незакрытые металлические бочки. Должностные лица не обеспечивали герметичность тары и наличие индивидуальной упаковки ламп.
В отношении нарушителей возбудили дело по части 1 статьи 6.35 КоАП, должностное лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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