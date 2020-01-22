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11:55, 22 января 2020 84
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Из рязанских магазинов изъяли около двухсот партий снюса

Из рязанских магазинов изъяли около двухсот партий снюса

С конца декабря 2019 года по январь 2020 года в Рязани проводили рейды, в результате которых из магазинов изъяли 193 партии снюса. Такие данные привели на совете облдумы во вторник, 21 января.

За это время также выявили 12 сайтов, рекламирующих никотиновые смеси. Роспотребнадзор возбудил 18 дел об административных правонарушениях.

Председатель регионального парламента Аркадий Фомин подчеркнул, что главное — не потерять темп в борьбе с распространением снюса.

Глава управления Роспотребнадзора по области Лариса Сараева сообщила, что на рынке появились аналоги этого вещества, которые подпадают под категорию пищевых продуктов, поскольку имеют вид конфет и жевательных пастилок. При этом человек может получить смертельную дозу никотина, употребив всего 6-8 пакетиков.

«Установлен факт реализации этой продукции с предоставлением сертификатов с синей печатью. Проверки показали, что указанные в документах лаборатории не существуют, а центры сертификации, выдавшие их, прекратили свою деятельность», — рассказала Сараева.

Подводя итоги совета, Аркадий Фомин отметил, что в области есть возможности, чтобы, не дожидаясь поручений сверху, не допускать появления на прилавках продукции, которая несет угрозу жизни и здоровью граждан.


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