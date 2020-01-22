Из рязанских магазинов изъяли около двухсот партий снюса

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С конца декабря 2019 года по январь 2020 года в Рязани проводили рейды, в результате которых из магазинов изъяли 193 партии снюса. Такие данные привели на совете облдумы во вторник, 21 января.
За это время также выявили 12 сайтов, рекламирующих никотиновые смеси. Роспотребнадзор возбудил 18 дел об административных правонарушениях.
Председатель регионального парламента Аркадий Фомин подчеркнул, что главное — не потерять темп в борьбе с распространением снюса.
Глава управления Роспотребнадзора по области Лариса Сараева сообщила, что на рынке появились аналоги этого вещества, которые подпадают под категорию пищевых продуктов, поскольку имеют вид конфет и жевательных пастилок. При этом человек может получить смертельную дозу никотина, употребив всего 6-8 пакетиков.
«Установлен факт реализации этой продукции с предоставлением сертификатов с синей печатью. Проверки показали, что указанные в документах лаборатории не существуют, а центры сертификации, выдавшие их, прекратили свою деятельность», — рассказала Сараева.
Подводя итоги совета, Аркадий Фомин отметил, что в области есть возможности, чтобы, не дожидаясь поручений сверху, не допускать появления на прилавках продукции, которая несет угрозу жизни и здоровью граждан.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани задержали мужчину, напавшего на полицейских у торгового центра
|
cледующая новость →Совфед назначил Игоря Краснова генпрокурором России
Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.