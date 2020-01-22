Эксперты назвали топ-10 самых продаваемых в России японских автомобилей в 2019 году

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Бизнес-седан Toyota Camry остсался лидером продаж среди автомобилей японских марок в России. Об этом
Вторым по популярности среди «японцев» стал кроссовер Toyota RAV4, нашедший за прошедшие двенадцать месяцев 30,6 тысяч покупателей. Замкнул тройку лидеров другой кроссовер — Nissan Qashqai с результатом 25,2 тысяч реализованных автомобилей.
На четвертой и пятой строчках оказались кроссоверы Mitsubishi Outlander и Mazda CX-5, на которых за отчетный период остановили свой выбор 23,9 тысяч и 22,6 тысяч россиян соответственно.
В Топ-10 самых популярных японских легковушек в России по итогам 2019 года также вошли Nissan X-Trail, Datsun on-DO, Toyota Land Cruiser Prado, Nissan Terrano и Lexus RX .
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