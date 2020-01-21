«Вмешались высшие силы». ХК «Рязань» проиграл в Нижнем Новгороде

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ХК «Рязань» проиграл в Нижнем Новгороде. В понедельник, 20 января, «горожане» уступили ХК «Торпедо-Горький» со счетом 1:2.
Счет в мачте открыли гости: седьмую шайбу забросил капитан Владимир Карпов с передачи Георгия Сергеенко.
Нижегородцы сравняли счет на 49-й минуте, а спустя еще четыре — вышли вперед. Гости пытались отыграться, снимали вратаря, но сравнять счет не удалось.
«Один из лучших наших матчей, но, к сожалению, не с лучшим концом. Хорошее содержание игры, по броскам были наравне с соперником. Выстояли в меньшинстве, героически играли. Но в силу определенных причин и высших сил, которые вмешивались… Думаю, мы не заслужили это поражение», — отметил после матча главный тренер ХК «Рязань» Дмитрий Крамаренко.
Следующий матч горожане проведут в среду, 22 января, в Казани против «Барса».
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