В субботу в Рязанской области запретят продажу алкоголя

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Фото: Pixabay.com
В субботу, 25 января, в Рязанской области запретят продажу алкоголя. Это связано с празднованием Дня российского студенчества (Татьяниного дня).
Запрет не касается продажи спиртного в кафе, барах и ресторанах.
Согласно региональному закону, алкоголь также не продают в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), Международный день студентов (17 ноября) и День знаний (1 сентября).
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.