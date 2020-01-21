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14:18, 21 января 2020 111
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В субботу в Рязанской области запретят продажу алкоголя

В субботу в Рязанской области запретят продажу алкоголя

Фото: Pixabay.com

В субботу, 25 января, в Рязанской области запретят продажу алкоголя. Это связано с празднованием Дня российского студенчества (Татьяниного дня).

Запрет не касается продажи спиртного в кафе, барах и ресторанах.

Согласно региональному закону, алкоголь также не продают в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), Международный день студентов (17 ноября) и День знаний (1 сентября).


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