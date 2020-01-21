В Рязанской области за год завели более 80 коррупционных дел

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В Рязанской области за год завели 82 дел коррупционной направленности,
В суд направили уголовные дела в отношении 44 лиц, которые подозреваются в совершении 64 преступлений.
Кроме того, возбуждены 15 уголовных дел в отношении лиц особого правового статуса (в 2018 году — 14), которые обвиняются в мошенничестве, нарушили правила ПДД, превысили должностные полномочия, организовали незаконную миграцию.
В суд с обвинительным заключением направлены уголовные дела в отношении 12 лиц, обвиняемых в совершении 17 преступлений.
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