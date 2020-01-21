В Рязани задержали 17-летнего «закладчика»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани полицейские задержали 17-летнего «закладчика»,
Известно, что в ноябре 2019 года, юноша получил контейнер с наркотиками массой 17,78 граммов для дальнейшего сбыта.
Молодого человека задержали.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Стал известен новый состав правительства России
Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.