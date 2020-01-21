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Фото: Администрация Рязани
В Рязани начали убирать новогодние елки и украшения, работы завершат к концу января,
Украшения, гирлянды и новогодние деревья отправят на склад, где они буду хранится до следующих праздников.
Уже убрали 26 новогодних елок.
Напомним, рязанцы
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