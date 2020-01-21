В Рязани 18-летний мужчина выпал с девятого этажа, врачи борются за его жизнь

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Фото: Pixabay.com
В Рязани 18-летний мужчина выпал с девятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел в понедельник, 20 января, на улице Нахимова в поселке Южный.
По предварительной версии, 18-летний рязанец выпал с высоты девятого этажа.
Пострадавшего с множественными переломами доставили в ОКБ.
Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в областном минздраве. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его.
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