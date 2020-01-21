В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» провели День охраны труда

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В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» прошел ежемесячный День охраны труда, направленный на профилактику электротравматизма среди сотрудников.
В комиссию вошли руководители и инженерно-технический персонал управления «Рязаньэнерго», они проверили соблюдение работниками районных подразделений требований и правил по охране труда и пожарной безопасности.
Также оценили укомплектованность необходимыми средствами защиты и материалами, правильность оформления производственно-технической документации, в том числе оперативной, проинспектировали санитарно-гигиенические условия помещений и организацию рабочих мест, обозначив направления деятельности по повышению результативности работы в этом направлении.
«Проведение Дней охраны труда — один из элементов многоуровневой системы внутреннего технического контроля, которую мы постоянно развиваем, — подчеркнул заместитель главного инженера — начальник управления производственной безопасности и производственного контроля „Рязаньэнерго“ Евгений Зубков. — Так, в 2020 году запланировано внедрение системы „Цифровой контроль“. Это пилотный проект по автоматизированному контролю работающих бригад с помощью мобильного приложения: при проверке персонала систематизированная информация будет поступать в электронном виде в наше управление. Это позволит повысить оперативность анализа данных, выработки наиболее эффективных решений для реализации наших главных задач — создания здоровых и безопасных условий труда, недопущения несчастных случаев с персоналом и обеспечения высокого уровня корпоративной культуры безопасности на производстве».
В компании добавили, что в числе основных приоритетов 2020 года остается оснащение персонала в необходимом объеме защитными средствами и приспособлениями, спецобувью, спецодеждой, в частности термостойкими костюмами, устойчивыми к воздействию электрической дуги, соблюдение графика медосмотров работников, контроль за соблюдением норм и правил техники безопасности при проведении работ с помощью действующей в «Рязаньэнерго» системы видеофиксации.
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