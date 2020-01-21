В полиции рассказали подробности аварии с двумя пострадавшими на выезде из Рязани

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В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла 21 января на выезде из Рязани.
В 11:30 на Солотчинском шоссе столкнулись Lada под управлением 72-летнего пенсионера и Renault, за рулем которого был 48-летний житель Клепиковского района.
В результате ДТП
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.