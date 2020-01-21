В Кремле рассказали о составе рабочей группы по Конституции

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Фото: Pixabay.com
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о составе рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. По его словам, предложения будут разрабатывать представители разных сфер, передает
«Широкое представительство в этой группе, — подчеркнул Песков. — Группа провела свои заседания, поэтому свою роль она играет».
Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о
Ранее РБК сообщал, что Кремль наметил
В понедельник, 20 января, президент
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