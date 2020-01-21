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12:32, 21 января 2020 163
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В Кремле рассказали о составе рабочей группы по Конституции

В Кремле рассказали о составе рабочей группы по Конституции

Фото: Pixabay.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о составе рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. По его словам, предложения будут разрабатывать представители разных сфер, передает РИА Новости.

«Широкое представительство в этой группе, — подчеркнул Песков. — Группа провела свои заседания, поэтому свою роль она играет».

Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию поправки. Так, по его словам, она должна иметь приоритет над международным законодательством. В Основном законе нужно закрепить статус и роль Госсовета и принципы единой системы публичной власти.

Ранее РБК сообщал, что Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию.

В понедельник, 20 января, президент внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции.


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