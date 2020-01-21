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11:57, 21 января 2020 168
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В Костромской области нашли медаль рязанского красноармейца

В Костромской области нашли медаль рязанского красноармейца

Фото: Издательство «Пресса»

В Костромской области нашли медаль «За боевые заслуги» красноармейца Григория Ивановича Воробьева из Рязанской области. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Мужчина родился в 1925 году в поселке Ласинский Елатомского (сейчас Касимовского — прим. ред.) района. На фронт ушел в 1943 году. На сайте «Подвиг народа» есть информация об еще одной награде рязанца — ордене Красной Звезды. Он получил ее осенью 1944 года за освобождение Белоруссии (участвовал вфорсировании Западной Двины).

Медаль Воробьева «За боевые заслуги» обнаружили на месте не существующей сейчас деревни Савино. Костромичи ищут родственников рязанца, чтобы вернуть им награду.


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