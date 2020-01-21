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В аварии на выезде из Рязани пострадали два человека. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Во вторник, 21 января, на Солотчинском шоссе рядом с поворотами на Солотчу и Спас-Клепики
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.