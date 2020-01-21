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В 2020 году в Рязани планируют благоустроить шесть парков. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Работы проведут по программе «Формирование современной городской среды». Предварительная стоимость реализации проектов 105,5 миллиона рублей.
Благоустроить намерены:
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