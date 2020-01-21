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14:09, 21 января 2020 146
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В 2020 году в Рязани планируют благоустроить шесть парков

В 2020 году в Рязани планируют благоустроить шесть парков

В 2020 году в Рязани планируют благоустроить шесть парков. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Работы проведут по программе «Формирование современной городской среды». Предварительная стоимость реализации проектов 105,5 миллиона рублей.

Благоустроить намерены:

  • Верхний городской сад («Наташкин» парк) — вторая очередь (30,5 млн);
  • Детский городок в сквере имени Скобелева (38 млн);
  • Комсомольский парк — первая очередь (15,5 млн);
  • Севастопольская аллея от улицы Гоголя до «Школы № 57» (4,3 млн);
  • Центральный парк культуры и отдыха — третья очередь (9,1 млн);
  • Аллея около Дворца торжеств на Московском шоссе (7,9 млн).

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