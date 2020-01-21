RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
У двоих рязанцев изъяли почти полкилограмма марихуаны, об этом
Известно, что один из злоумышленников хранил у себя дома 140 граммов марихуаны. Полицейские установили личность мужчины, им оказался 26-летний житель поселка Ухолово. Его задержали.
Кроме того, в Шацке оперативники узнали, что 44-летний местный житель может хранить дома 220 граммов марихуаны. Его также задержали.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ. Им грозит до десяти лет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПосле жалоб губернатору в Спас-Клепиках отремонтируют улицу
|
cледующая новость →Рязанца оштрафовали за публикацию в соцсети видео со свастикой
Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.