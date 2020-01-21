Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:05, 21 января 2020 117
 0    0

У двоих рязанцев изъяли почти полкилограмма марихуаны

У двоих рязанцев изъяли почти полкилограмма марихуаны

У двоих рязанцев изъяли почти полкилограмма марихуаны, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что один из злоумышленников хранил у себя дома 140 граммов марихуаны. Полицейские установили личность мужчины, им оказался 26-летний житель поселка Ухолово. Его задержали.

Кроме того, в Шацке оперативники узнали, что 44-летний местный житель может хранить дома 220 граммов марихуаны. Его также задержали.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ. Им грозит до десяти лет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 часов назад
Обреченное зодчество. Как уберечь деревянную Рязань от полного разрушения?

Обреченное зодчество. Как уберечь деревянную Рязань от полного разрушения?

Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 717
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
21:02, 7 января 2020 2 182
В регионе стартовал новый проект — «Новогодняя столица Рязанской области»
16:05, 9 января 2020 1 335
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
14:06, 8 января 2020 1 494
Мэр Рязани сравнила незагоревшуюся елку со снежинкой на Олимпиаде в Сочи 3
8:13, 16 января 2020 4 238
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум