Стал известен новый состав правительства России

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Премьер-министр Михаил Мишустин представил Владимиру Путину состав нового кабинета министров. Об этом сообщает
В состав нового правительства войдет 31 представитель.
Первым заместителем председателя правительства стал Андрей Белоусов.
Также вице-премьерами стали:
Также известен новый состав министров:
Напомним, ренее правительство России
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