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20:41, 21 января 2020 186
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Стал известен новый состав правительства России

Стал известен новый состав правительства России

Премьер-министр Михаил Мишустин представил Владимиру Путину состав нового кабинета министров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ президента.

В состав нового правительства войдет 31 представитель.

Первым заместителем председателя правительства стал Андрей Белоусов.

Также вице-премьерами стали:

  • Дмитрий Григоренко (возглавит аппарат правительства);
  • Виктория Абрамченко;
  • Татьяна Голикова;
  • Юрий Борисов;
  • Дмитрий Чернышенко;
  • Юрий Трутнев;
  • Алексей Оверчук;
  • Марат Хуснуллин.

Также известен новый состав министров:

  • Министр иностранных дел Сергей Лавров;
  • Министром обороны Сергей Шойгу;
  • Министр науки и высшего образования Валерий Фальков;
  • Министр энергетики Александр Новак;
  • Министр внутренних дел Владимир Колокольцев;
  • Министр транспорта Евгений Дитрих;
  • Министр по делам гражданской обороны и ЧС Евгений Зинчев;
  • Министр развития Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов;
  • Министр юстиции Константин Чуйченко;
  • Министр культуры Ольга Любимова;
  • Министр промышленности и торговли Денис Мантуров;
  • Министр просвещения Сергей Кравцов;
  • Министр спорта Олег Матицын;
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко;
  • Министр труда и социальной защиты Антон Котяков;
  • Министр экономического развития Максим Решетников;
  • Министр природных ресурсов и экологии Кобылкин;
  • Министр строительства и ЖКХ Якушев;
  • Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Шадаев.

Напомним, ренее правительство России подало в отставку.


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