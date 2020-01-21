Синоптики объяснили, почему погода в России аномально теплая

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Аномально высокая для зимы температура связана с приходом теплого ветра с Атлантики, об этом в интервью
По его словам, из Атлантики далеко вглубь Евразии происходит один и тот же процесс: перенос теплого воздуха. Обычно атлантический воздух крайне редко зимой достигает азиатской части страны.
Отклонения от погодной нормы в некоторых регионах России доходят до 20 градусов. По словам Вильфанда, происходит это из-за перемещения атлантического воздуха по России вплоть до Сибири, где воздух охлаждается, но все равно остается теплым.
По прогнозам метеорологов, температура последнего месяца зимы, февраля, будет близка к норме — в некоторых регионах России столбик термометра будет опускаться до -25 градусов.
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