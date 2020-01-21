Сенатор от Калужской области досрочно сложит полномочия

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Сенатор от Калужской области Юрий Волков досрочно сложит полномочия. Он уже написал заявление, его рассмотрят 22 января. Об этом во вторник, 21 января, сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, передает
Ранее в СМИ появилась информация, что калужский губернатор Анатолий Артамонов покинет пост и
Юрий Волков родился в 1954 году в Ленинграде, окончил Ленинградский госуниверситет. Работал в мэрии и районных администрациях Санкт-Петербурга, был сенатором от Коми и Ненецкого автономного округа, полномочным представителем Совфеда в Генпрокуратуре, советником председателя верхней палаты парламента.
С 2003 по 2015 год был депутатом Госдумы IV, V и VI созывов, а в сентябре 2015 года стал представителем в Совете Федерации от Калужской области.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области за год завели более 80 коррупционных дел
|
cледующая новость →На шести рязанских улицах и в двух деревнях отключили холодную воду
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.