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11:26, 21 января 2020 123
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Сенатор от Калужской области досрочно сложит полномочия

Сенатор от Калужской области досрочно сложит полномочия

Сенатор от Калужской области Юрий Волков досрочно сложит полномочия. Он уже написал заявление, его рассмотрят 22 января. Об этом во вторник, 21 января, сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что калужский губернатор Анатолий Артамонов покинет пост и уйдет в Совфед. В пресс-службе главы региона это опровергли.

Юрий Волков родился в 1954 году в Ленинграде, окончил Ленинградский госуниверситет. Работал в мэрии и районных администрациях Санкт-Петербурга, был сенатором от Коми и Ненецкого автономного округа, полномочным представителем Совфеда в Генпрокуратуре, советником председателя верхней палаты парламента.

С 2003 по 2015 год был депутатом Госдумы IV, V и VI созывов, а в сентябре 2015 года стал представителем в Совете Федерации от Калужской области.


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