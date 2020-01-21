Рязанец при ребенке душил бывшую жену из-за полотенца

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Рязанец душил бывшую жену на глазах их несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщила
Инцидент произошел в доме на улице Мирной. Известно, что 50-летние супруги развелись, но продолжали жить вместе и делить имущество через суд.
После очередного заседания мужчина напился и, придя домой около пяти утра, не нашел свое полотенце. «Он предъявил бывшей супруге претензии в захвате чужого имущества, разгорелась словесная ссора», — говорится в сообщении.
Во время конфликта рязанец схватил полотенце женщины и стал душить ее.
Полицию вызвали соседи, прибывшие участковые успокоили мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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