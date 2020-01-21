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Фото: Pixabay.com
Рязанца оштрафовали за публикацию в соцсети видео со свастикой. Об этом во вторник, 21 января,
Мужчина разместил на своей странице ролик, который содержал изображение правоповоротной четырехлучевой свастики. Это запрещено федеральным законом.
Рязанца признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Размер штрафа пресс-служба суда не уточнила.
Постановление не вступило в законную силу.
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