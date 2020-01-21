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15:07, 21 января 2020 102
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После жалоб губернатору в Спас-Клепиках отремонтируют улицу

После жалоб губернатору в Спас-Клепиках отремонтируют улицу

В Спас-Клепиках отремонтируют улицу Трудовую. Николай Любимов осмотрел ее во вторник, 21 января, после того, как местные жители оставили жалобы на его странице, сообщил телеканал «ТКР».

На ремонт участка длиной почти 600 метров потребуется около шести миллионов рублей.

Глава региона пообещал, что в Спас-Клепиках приведут в порядок еще несколько улиц.

Фото Елены Бряковой


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