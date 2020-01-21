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12:41, 21 января 2020 168
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Онкологи вырезали из живота рязанки большую опухоль

Онкологи вырезали из живота рязанки большую опухоль

Фото: Pixabay.com

В онкодиспансере 55-летней рязанке вырезали из живота большую опухоль. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Женщина попала к врачам с рецидивной опухолью: 30 лет назад ее оперировали с этим же диагнозом.

На этот раз операцию провел главврач диспансера Михаил Рязанцев. Она заняла несколько часов.

«Проведена операция открытым способом с учетом значимость размеров опухоли, — пояснил Рязанцев. — Новообразование в брюшной полости сопровождалось массивным спаечным процессом. Опухоль была выделена из спаек и удалена».

Отмечается, что операция прошла с минимальной кровопотерей. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии.


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