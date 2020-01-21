Онкологи вырезали из живота рязанки большую опухоль

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В онкодиспансере 55-летней рязанке вырезали из живота большую опухоль. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Женщина попала к врачам с рецидивной опухолью: 30 лет назад ее оперировали с этим же диагнозом.
На этот раз операцию провел главврач диспансера Михаил Рязанцев. Она заняла несколько часов.
«Проведена операция открытым способом с учетом значимость размеров опухоли, — пояснил Рязанцев. — Новообразование в брюшной полости сопровождалось массивным спаечным процессом. Опухоль была выделена из спаек и удалена».
Отмечается, что операция прошла с минимальной кровопотерей. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДвух рязанских застройщиков требуют признать банкротами
|
cледующая новость →В Кремле рассказали о составе рабочей группы по Конституции
Подробности о коммерческой недвижимости «Мармакс» можно узнать по телефону 500-005.