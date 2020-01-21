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Немецкие врачи назвали привычки, вызывающие рак,
Известно, что стекла самолетов приводят к преждевременному старению кожи человека — это провоцирует возникновение онкологии
Кроме того, нельзя часто употреблять горячие супы, так как высокая температура повреждает ткани и клетки пищевода.
Также повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы распитие алкогольных напитков.
Засыпать с телефоном под подушкой тоже опасно, так как свет от него «затрудняет высвобождение гормона сна мелатонина», что также повышает риск развития онкологических заболеваний.
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