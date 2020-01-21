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11:16, 21 января 2020 100
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На шести рязанских улицах и в двух деревнях отключили холодную воду

На шести рязанских улицах и в двух деревнях отключили холодную воду

Утром во вторник, 21 января, на шести рязанских улицах и в двух деревнях отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Урицкого, дома 10/70, 12, 14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 18, 18 корпус 1, 20, 20 корпус 1, 20 корпус 2, 20 корпус 3, 22, 24, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 23-а (детсад №2);
  • площадь Театральная, дома 1, 3, 5;
  • улица Циолковского, дома 5 корпус 1;
  • улица Чкалова, дома 5, 7, 5 корпус 1, 7 корпус 1;
  • деревня Качево;
  • деревня Мордасово.

Кроме того, после окончания работ воду дадут по следующим адресам:

  • улица Народный бульвар, дома 12, 12 корпус 1, 14, 16;
  • улица Крупской, дом 15/18.

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