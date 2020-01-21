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На Московском шоссе 18-летний водитель сбил пенсионера,
ДТП произошло в понедельник, 20 января, в 19:30 около дома 33 корпус 1 на Московском шоссе.
18-летний рязанец на ВАЗ-2109 сбил 84-летнего пенсионера, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.
В результате аварии пешеход обращался за медицинской помощью.
Проводится проверка.
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