Любимов стал восьмым в медиарейтинге губернаторов ЦФО за 2019 год

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По итогам 2019 года глава Рязанской области Николай Любимов занял вомьмое место из 18 в списке губернаторов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия».
За год он потерял одну позицию. Среди 85 глав российских регионов Любимов занял 49 место, потеряв восемь строчек. Рейтинг формируют на основе упоминаний в СМИ. При этом учитывают тон упоминания, роль в материале, наличие цитат, а также авторитет издания. В первую тройку по итогам года вошли столичный мэр Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Московской области Андрей Воробьев.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 53 тысячи СМИ.
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