Любимов назначил руководителя одного из региональных министерств

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Во вторник, 21 января, на выездном заседании регионального правительства в Клепиковском районе губернатор Николай Любимов назначил министра цифрового развития, информационных технологий и связи региона.
Руководителем ведомства стал Валерий Стройков.
Ранее он руководил отделом информационно-технического и программного обеспечения в региональном МФЦ, а также исполнял обязанности главврача областного Центра медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий.
Напомним, министерство учредили в ноябре 2019 года. Тогда исполняющим обязанности
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