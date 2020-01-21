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15:31, 21 января 2020 72
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Из-за непогоды рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности

Из-за непогоды рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности

Фото: Pixabay.com

Дорожников перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды в Рязанской области. В случае необходимости федеральные трасы, которые проходят по территории региона, будут убирать 32 единицы спецтехники. Об этом во вторник, 21 января, сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

В ближайшие сутки ожидают мокрый снег при колебаниях температуры от плюсовых до минусовых отметок.

Количество техники будет зависеть от ситуации. Дежурство на трассах ведут в круглосуточном режиме.


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