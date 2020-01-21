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22:45, 21 января 2020 105
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Емельяненко арестовали за пьяный дебош

Емельяненко арестовали за пьяный дебош

Бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко задержали в состоянии алкогольного опьянения на базе отдыха в Анапе, передает «Кубанские новости».

На Емельяненко составили административный протокол и арестовали на суток за мелкое хулигантсво.

Это уже не первое случай, когда Александр Емельяненко оказывается за решеткой из-за неадекватного поведения в нетрезвом виде.

Ранее, боец ММА Александр Емельяненко признался в том, что сел за руль пьяным.


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