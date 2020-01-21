Емельяненко арестовали за пьяный дебош

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Бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко задержали в состоянии алкогольного опьянения на базе отдыха в Анапе,
На Емельяненко составили административный протокол и арестовали на суток за мелкое хулигантсво.
Это уже не первое случай, когда Александр Емельяненко оказывается за решеткой из-за неадекватного поведения в нетрезвом виде.
Ранее, боец ММА Александр Емельяненко
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