Дождь и сильный ветер. Прогноз погоды в Рязанской области на среду

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В среду, 22 января, в Рязанской области будет облачно. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидаются осадки — мокрый снег и дождь. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица.
Ветер западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -2, +3 градуса, днем -2, +3 градуса.
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