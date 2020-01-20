Жительница Тулы нашла змею в своей квартире

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Жительница Тулы нашла змею в квартире дома на улице Серебровской. Об этом сообщил «
Вернувшись из отпуска, женщина увидела, что по полу туалетной комнаты ползала змея. О случившемся тулячка сообщила сыну, тот обратился в соответствующие службы.
Сотрудники экзотариума предположили, что это полоз, который не относится к ядовитым. Ситуация осложнилась тем, что змея уползла.
Жильцов дома предупредили, что к ним может «пожаловать» такой «гость». Туляки обеспокоены тем, что змея может погибнуть от холода, грибка, либо стать добычей крыс.
Сотрудники экзотариума
Фото «
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