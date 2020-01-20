Во вторник в Рязанской области ожидается снег с дождем и гололедица

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Во вторник, 21 января, в Рязанской области ожидается снег с дождем и гололедица. Прогноз погоды
Рязанцев ждет облачная погода, осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами гололед. Ветер западный 7-12 метров в секунду, временами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -4, +1 градусов, днем -1, +4 градуса.
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