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9:19, 20 января 2020 107
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Во вторник на девяти рязанских улицах отключат свет

Во вторник на девяти рязанских улицах отключат свет

Во вторник, 20 января, на девяти рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за опиловки аварийных деревьев с 09:30 до 13:30 света не будет по следующим адресам:

  • улица Машиностроителей, дома №2/6, №8, №10, №14/1;
  • улица Маяковского, дома №2/6, №4;
  • улица Колхозная, дома №3, №4, №5.

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