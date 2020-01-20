В Старожиловском районе легковушка улетела в кювет и перевернулась на крышу

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Старожиловском районе легковушка улетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в воскресенье, 19 января, на 4-м километре дороги Акулово — Старожилово.
По предварительной версии, 48-летний рязанец на Kia Rio не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.
Водителя госпитализировали.
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