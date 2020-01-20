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В Рыбновском районе столкнулись «Фольксваген» и «Ниссан», пострадала женщина, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в понедельник, 20 января, в 14:05, в Рыбновском районе на 170 километре автодороги М-5 «Урал».
43-летняя рязанка на Volkswagen Tiguan врезалась в Nissan Almera под управлением 35-летнего жителя областного центра.
В результате ДТП 35-летняя пассажирка автомобиля Nissan Almera обращалась за медпомощью.
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ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.